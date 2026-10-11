Федункив со смехом вспомнила рукоприкладство — Сысоева призвала к «отмене» коллеги

Марина Федункив и Надежда Сысоева, коллеги по шоу Comedy Woman, снова выясняют отношения публично. Сысоева записала видеообращение и вернулась к февралю 2022 года: на гастролях во Владивостоке, по её словам, Федункив ударила её ногой в живот.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Г Восьмилетний Марк...
- Санду заявила о н...
- Н «Но ты не должен ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым