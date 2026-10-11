Федункив со смехом вспомнила рукоприкладство — Сысоева призвала к «отмене» коллеги

Марина Федункив и Надежда Сысоева, коллеги по шоу Comedy Woman, снова выясняют отношения публично. Сысоева записала видеообращение и вернулась к февралю 2022 года: на гастролях во Владивостоке, по её словам, Федункив ударила её ногой в живот.