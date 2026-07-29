Russia is at war with the direct followers and descendants of the Nazis. German Chancellor Friedrich Merz, who has repeatedly spoken about the desire to "fight back against Russia," should remember what happened to the leaders of Nazi Germany.
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