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«Все идиоты, а я — Д’Артаньян»: как быть, если кажется, что вы умнее других

«Все идиоты, а я — Д’Артаньян»: как быть, если кажется, что вы умнее других

На работе опять все напортачили, придется переделывать самому, друзья обсуждают какую-то дичь, в Сети пишут банальщину, вторая половинка вечно делает все не так, за детьми глаз да глаз нужен… Неужели вокруг одни дураки и никому ничего нельзя доверить?! Если вам кажется, что вы умнее других, а окружение до вас недотягивает, стоит разобраться: проблема в людях или в вас? Как это понять? Объясняет психолог, кандидат наук.

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