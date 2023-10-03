На работе опять все напортачили, придется переделывать самому, друзья обсуждают какую-то дичь, в Сети пишут банальщину, вторая половинка вечно делает все не так, за детьми глаз да глаз нужен… Неужели вокруг одни дураки и никому ничего нельзя доверить?! Если вам кажется, что вы умнее других, а окружение до вас недотягивает, стоит разобраться: проблема в людях или в вас? Как это понять? Объясняет психолог, кандидат наук.