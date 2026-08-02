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«Ни одну гору не принимаю как должное» — последние слова альпиниста, погибшего под лавиной

«Ни одну гору не принимаю как должное» — последние слова альпиниста, погибшего под лавиной

Нирмал Пурджа — непальско-британский альпинист, которого называли «Нимс Дай» — за 6 месяцев поднялся на все 14 высочайших вершин планеты, в одиночку перекроил представления о человеческих возможностях и сделал непальских горовосходителей звёздами мирового спорта.

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