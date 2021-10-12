А Медведев-то выдал хохлам неожиданно зачётно...

Любопытно, однакоПолитикаА Медведев-то выдал хохлам неожиданно зачётно... автор - сказы дяди Вовы О статье Дмитрия Медведева и реакции либерального сообщества И снова здравствуйте.Вернуться к статье258НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВПВалерий ПротасовПочему нет текста статьи в Интернете?Николай ПетровЕсть обширное изложение в редакции Шария. https://www.youtube.com/watch?v=CECajNQ1Gwg&ab_channel=%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9Ccurkakozelлови https://www.kommersant.ru/doc/5028300 Гугелом пльзоватьси учись!!ВПВалерий ПротасовНе хами! Вежливости учись.Православный Коммунист Православный Коммунистшарий педерастЬ .Александр ДенисовХа, ви что бл*, сурьезно? Этот поц только в игрушки на Айфоне играть умеет. Откуда у него могут завестись некие мысли.ЕАЕвгений АлексеенкоВы точно сказали,никчемный человек,но получает не малые деньги за выдуманную должность,как так можно?Теперь о том, с кем нельзя вести переговоры. Их категорически нельзя вести с самим Медведевым, ибо перед нами лживый человек, не понимающий дипломатию, путающий историю и готовый на всё ради…Это слова из текста автора.Василий ПлюшкинЕ5 хохлов Е5 мразейЕКЕвгений КазанцевМедведев, вообще, не понимает что на Украине происходит. По себе судит...Леонид АлексеевНу да,он же глупее Жеки Казанцева-кокла всея Руси!Только честно:помогал коклам копать Чёрное море?ЭЭлизаМолодец,Медведев! В точку! Зауважала ,прямо.Олег СамойловВот тут, на сей момент ВОСЕМЬ комментов, два из них положительны, а остальные - от великих государственных деятелей, которые по странному стечению обстоятельств ударно трудились по-черному то таксистами, то дворниками! Вот ведь какая несправедливость-то! Гении не оценены дурачочками-президентами - Ельциным и Путиным!ГусЕнаАга:))) Кажлый суслик-агроном.ГусЕнаПохоже, руководство Внаукраины сольют.ВЛВиталий ЛитвиновОтверстие слива маленькое, пока не пролазят, расширять надо!ГусЕнаТо " Коммерс" статью огромную, то вот Медведев...Печеньки в Москву везут:))) Аристов запел фальцептом:)ВЛВиталий ЛитвиновРасширяют помаленьку, может и правда сольются, остохренели до чёртиков, небратья поганые.ГусЕнаЭто -ДА. Но что взамен?Алексей АКДа у Медведева бы ума не хватило на подобный опус ...А Шарий то как разошелся - ответный опус в пользу великого "медведевского" красноречия ....Как был Медведев говнюком низкосраким , так и остался...Армия все помнит за 2008 год , за его "войнушку" , и как вертел задницей , перед носатыми! Ой , не зря Саакашвили...не зря , да не спроста развязал войну в Абхазии , да наших солдат убил ....Наверняка думал, что с рук сойдет, да Россию умоет! С чего бы это?....Американцы пообещали помощь? Чью интересно ?)...В на счет "медведевской" писанины-не сам он это сочинил - как и космовниха- трепло Терешкова...МИКРОФОНЫ.ГусЕнаРазве в этом суть?Алексей АКСуть в том , что украинцев как национальность не должно существовать , тем более в качестве диаспор в России!...Как то надо закрывать шоу "государство Украина и Белорусь"...Что за псевдокняжества с отдельным русским "народом"!?..Пока будем этот идиотизм признавать и поддерживать,ничего путного не будет!CcurkakozelИ чооо ентот ноль, а могит нуль??? Вылез на свет божий? Его даж патия затыкает в зад, чтоб не протететь с выборами в дуруНадеждаЧто-то сдается мне, что медвед не афтар статьи, похоже, либералы решили его запачканный имидж отмыть, поднять, так скать, авторитет в глазах общественности... Куда только готовят... вопрос...Алексей АККонечно не автор , и никуда его не готовят - этот низкосракий говнюк не нужен ни где...Медведев зачитал политику России...он никто , и звать никак , а озвучка нормальная , как и у Дуры Терешковой ! Уважаю как женщину -космонавта , а как депутата ...Господи , да там толпы никчемных , да идиотов!Православный Коммунист Православный КоммунистСМЕРТЬ БУРЖУАЗИЗМУ !!!Комментировать
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