Любопытно, однако

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А Медведев-то выдал хохлам неожиданно зачётно...

А Медведев-то выдал хохлам неожиданно зачётно...

автор - сказы дяди Вовы О статье Дмитрия Медведева и реакции либерального сообщества И снова здравствуйте.

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Валерий Протасов
Почему нет текста статьи в Интернете?
Николай Петров
Есть обширное изложение в редакции Шария. https://www.youtube.com/watch?v=CECajNQ1Gwg&ab_channel=%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9
curkakozel
лови https://www.kommersant.ru/doc/5028300 Гугелом пльзоватьси учись!!
Валерий Протасов
Не хами! Вежливости учись.
Православный Коммунист Православный Коммунист
шарий педерастЬ .
Александр Денисов
Ха, ви что бл*, сурьезно? Этот поц только в игрушки на Айфоне играть умеет. Откуда у него могут завестись некие мысли.
Евгений Алексеенко
Вы точно сказали,никчемный человек,но получает не малые деньги за выдуманную должность,как так можно?Теперь о том, с кем нельзя вести переговоры. Их категорически нельзя вести с самим Медведевым, ибо перед нами лживый человек, не понимающий дипломатию, путающий историю и готовый на всё ради…Это слова из текста автора.
Василий Плюшкин
Е5 хохлов Е5 мразей
Евгений Казанцев
Медведев, вообще, не понимает что на Украине происходит. По себе судит...
Леонид Алексеев
Ну да,он же глупее Жеки Казанцева-кокла всея Руси!Только честно:помогал коклам копать Чёрное море?
Элиза
Молодец,Медведев! В точку! Зауважала ,прямо.
Олег Самойлов
Вот тут, на сей момент ВОСЕМЬ комментов, два из них положительны, а остальные - от великих государственных деятелей, которые по странному стечению обстоятельств ударно трудились по-черному то таксистами, то дворниками! Вот ведь какая несправедливость-то! Гении не оценены дурачочками-президентами - Ельциным и Путиным!
ГусЕна
Ага:))) Кажлый суслик-агроном.
ГусЕна
Похоже, руководство Внаукраины сольют.
Виталий Литвинов
Отверстие слива маленькое, пока не пролазят, расширять надо!
ГусЕна
То " Коммерс" статью огромную, то вот Медведев...Печеньки в Москву везут:))) Аристов запел фальцептом:)
Виталий Литвинов
Расширяют помаленьку, может и правда сольются, остохренели до чёртиков, небратья поганые.
ГусЕна
Это -ДА. Но что взамен?
Алексей АК
Да у Медведева бы ума не хватило на подобный опус ...А Шарий то как разошелся - ответный опус в пользу великого "медведевского" красноречия ....Как был Медведев говнюком низкосраким , так и остался...Армия все помнит за 2008 год , за его "войнушку" , и как вертел задницей , перед носатыми! Ой , не зря Саакашвили...не зря , да не спроста развязал войну в Абхазии , да наших солдат убил ....Наверняка думал, что с рук сойдет, да Россию умоет! С чего бы это?....Американцы пообещали помощь? Чью интересно ?)...В на счет "медведевской" писанины-не сам он это сочинил - как и космовниха- трепло Терешкова...МИКРОФОНЫ.
ГусЕна
Разве в этом суть?
Алексей АК
Суть в том , что украинцев как национальность не должно существовать , тем более в качестве диаспор в России!...Как то надо закрывать шоу "государство Украина и Белорусь"...Что за псевдокняжества с отдельным русским "народом"!?..Пока будем этот идиотизм признавать и поддерживать,ничего путного не будет!
curkakozel
И чооо ентот ноль, а могит нуль??? Вылез на свет божий? Его даж патия затыкает в зад, чтоб не протететь с выборами в дуру
Надежда
Что-то сдается мне, что медвед не афтар статьи, похоже, либералы решили его запачканный имидж отмыть, поднять, так скать, авторитет в глазах общественности... Куда только готовят... вопрос...
Алексей АК
Конечно не автор , и никуда его не готовят - этот низкосракий говнюк не нужен ни где...Медведев зачитал политику России...он никто , и звать никак , а озвучка нормальная , как и у Дуры Терешковой ! Уважаю как женщину -космонавта , а как депутата ...Господи , да там толпы никчемных , да идиотов!
Православный Коммунист Православный Коммунист
СМЕРТЬ БУРЖУАЗИЗМУ !!!

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