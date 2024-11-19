Песков: РФ не снимет санкции с Рубио, пока США не сделают то же для Лаврова

В РФ не намерены отменять ограничительные меры в отношении американского сенатора Марко Рубио, который может занять пост госсекретаря Соединенных Штатов, пока в санкционных списках США остается глава российского МИД Сергей Лавров, заявил в беседе с ТАСС официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.