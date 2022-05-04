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45 откровенных фактов о русском народе

45 откровенных фактов о русском народе

Александр Суворов писал: «Мы — русские! Какой восторг!» Соглашаясь с великим полководцем, мы решили поделиться 45 фактами о русских людях, касающимися разных исторических эпох.

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