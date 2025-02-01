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Военное обозрение

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Массированный удар по объектам на Украине: в воздухе стратегические бомбардировщики Ту-22М3 и Ту-95МС, а также несколько истребителей 5-го поколения Су-57

Массированный удар по объектам на Украине: в воздухе стратегические бомбардировщики Ту-22М3 и Ту-95МС, а также несколько истребителей 5-го поколения Су-57

Поражены военные аэродромы и объекты энергетики.

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