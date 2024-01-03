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“С непрофессионалами я не готова работать”, – Татьяна Тарасова резко осадила болтнувшую лишнее Яну Рудковскую

“С непрофессионалами я не готова работать”, – Татьяна Тарасова резко осадила болтнувшую лишнее Яну Рудковскую

Жена Евгения Плющенко, Яна Рудковская, мечтает прокомментировать соревнования в паре с легендарной Татьяной Тарасовой.

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Комментарии
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Татьяна Ермолова
Думаю, НЕТ!!! Тарасова-профессионал!!! А кто такая Рудковская? Жена фигуриста! Кто лучше знает о доменных печах? Тот, кто работает сталеваром или инженером в этой области или его жена?
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1 д.
Галина Светлая
Права Тарасова .А Рудковская зарабатывает на малолетнем сыне, отняли у него детство .Ненасытная прорва.
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1 д.
ЛС
Лидия Санникова
Рудковская на фигурное катание перекинулась бабло зарабатывать?
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15 час.

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