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Рабский труд или традиция: в России предложили запретить субботники на работе

Рабский труд или традиция: в России предложили запретить субботники на работе

БлокнотРУ Директор Института исследования проблем современной политики (ИИПСП) Антон Орлов направил обращение министру труда и социальной защиты России Антону Котякову с инициативой оценить возможность введения законодательного запрета на проведение субботников с обязательным участием сотрудников.

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Комментарии
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sss
я не понимаю тех, кто разоряется в комментах в пользу Рабского субботника.... Вы хотите добровольно делать чужую работу? Вперед! Предлагают запретить принудиловку. А добровольное рабство Вам никто не запрещает, что вы переполошились???
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2 час.
Александр
Россия ни разу не в говне.В говне те,кто утверждает подобное.
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1 час.
Сергей Овчинников
Дура!
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46 мин.
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