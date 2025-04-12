Рабский труд или традиция: в России предложили запретить субботники на работе

БлокнотРУ Директор Института исследования проблем современной политики (ИИПСП) Антон Орлов направил обращение министру труда и социальной защиты России Антону Котякову с инициативой оценить возможность введения законодательного запрета на проведение субботников с обязательным участием сотрудников.
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