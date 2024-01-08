Рогов: ПВО ВСУ работала по жилым кварталам Запорожья

В Запорожье, временно подконтрольном Киеву, прозвучала серия взрывов. Об этом сообщил сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
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