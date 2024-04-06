Российские военные нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины

В ночь на субботу, 6 апреля, Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса, занимавшимся производством и ремонтом техники и дронов, а также военным аэродромам и пунктам временной дислокации зарубежных наемников.
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