Российские военные нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины

В ночь на субботу, 6 апреля, Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса, занимавшимся производством и ремонтом техники и дронов, а также военным аэродромам и пунктам временной дислокации зарубежных наемников.