Новый "прорыв" по линии Голиковой. Врачами станут почтальоны

ТН

Татьяна Недогреева

А зарплаты медицинских работников, обязанности которых будут выполнять почтальоны, будут в карманах у Голиковой? Обещанные доплаты медиком за ковид где? Процентов 10 от обешенного выплатили и никакие убеждения, доводы, потсчеты,жалобы и заявления не были рассмотрены и деньги не выплачены. Не ;" Зина, а деньги где ?", а ,Голикова, деньги где? Все делается не для народа, а под себя , любимую. Многостаночница везде" справляетс" . И в медицине, и в пенсионном фонде, и в соцзащите, и в миграцеонной службе, и, и , и . Ну, просто везде . И везде провал. А у нее миллиарды. Вот она и решила, что у самой семь пядей во лбу и со всем справляется, судя по доходам, то и почтальоны со всем справятся. А зачем учится на медика, она же " справляетс". Вот по истене сказано а стишке:" ...что будет, если сапоги начнет тачать пирожник, а пироги нам печь сапожник? "