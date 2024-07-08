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Новый "прорыв" по линии Голиковой. Врачами станут почтальоны

Новый "прорыв" по линии Голиковой. Врачами станут почтальоны

После того, как Голикова предложила поработать врачам "вахтовым" методом, с выездом на пару месяцев, так сказать, "на поля", у главных ответственных медиков совместно с "Почтой России" появилась новая идея как помочь "на селе".

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Комментарии
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N
Nata
Тогда нас всех ждут новые выборы, т.к. все старые депутаты её стараниями будут отправлены в страну предков.
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27 мин.
Людмила Иванова
Вот и повеселимся!
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27 мин.
ТН
Татьяна Недогреева
А зарплаты медицинских работников, обязанности которых будут выполнять почтальоны, будут в карманах у Голиковой? Обещанные доплаты медиком за ковид где? Процентов 10 от обешенного выплатили и никакие убеждения, доводы, потсчеты,жалобы и заявления не были рассмотрены и деньги не выплачены. Не ;&quot; Зина, а деньги где ?&quot;, а ,Голикова, деньги где? Все делается не для народа, а под себя , любимую. Многостаночница везде&quot; справляетс&quot; . И в медицине, и в пенсионном фонде, и в соцзащите, и в миграцеонной службе, и, и , и . Ну, просто везде . И везде провал. А у нее миллиарды. Вот она и решила, что у самой семь пядей во лбу и со всем справляется, судя по доходам, то и почтальоны со всем справятся. А зачем учится на медика, она же &quot; справляетс&quot;. Вот по истене сказано а стишке:&quot; ...что будет, если сапоги начнет тачать пирожник, а пироги нам печь сапожник? &quot;
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12 мин.

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