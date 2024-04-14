Vasily Golov

Они могут планировать и действовать по плану.Через Днепр 20 мостов и плотин ГЭС.Целые и плана нет.В Киеве 8 мостов через Днепр.Целые и снабжают ВСУ вооружением и боеприпасами. Есть планы у СВО о разрушении?