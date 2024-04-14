На Украине сообщили о готовности «призраков Киева» к неожиданному удару по России лiтаками F-16 Александр Ситников Фото: ZumaTAСС Планы Зеленского по проведению нового контрнаступления направлены на демонстрацию Западу необходимости новых финансовых вливаний и поставок вооружений и могут закончиться окончательным истреблением украинцев.
Стало ясно, как Зеленский планирует атаковать Крымский мост
Комментарии
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Vasily Golov
Они могут планировать и действовать по плану.Через Днепр 20 мостов и плотин ГЭС.Целые и плана нет.В Киеве 8 мостов через Днепр.Целые и снабжают ВСУ вооружением и боеприпасами. Есть планы у СВО о разрушении?
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14 час.
VG
Vasily Golov
Можем проиграть,если будем носить мешок гуманизма и милосердия.
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14 час.
Алексадр Вовк-Михайлов
Прызрак Хуева уже был теперь будет призрак Львива🤣🤣🤣🤣🤣🇺🇦🇺🇦🇺🇦☝️☝️
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13 час.