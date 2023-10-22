Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 496 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • maiop maiop
    - Самый простой вопрос с жителями США, что белыми, что чёрными: вообще никто и имя их никак. Давай до свидания, короч...Ближний Восток: х...
  • Игорь Максаков
    Пусть доживёт сначала, а то ипанётся где-нибудь с горшка!Ближний Восток: х...
  • Игорь Максаков
    По факту англичане уже никто!Ближний Восток: х...

Суперсанкция или Литва придумала, как Россию победить

Суперсанкция или Литва придумала, как Россию победить

Сумрачный европейский гений по прежнему ищет способ одолеть Россию экономически, потому как Россия, по их же собственным оценкам - экономический карлик.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
aib183
ДЕБИЛЫ, что с них взять?
Ответить
13 час.
Аудрюс
Раньше в Литве жили вполне себе не глупые люди... Но в связи с тем, что Литву покинуло более 30% населения... В стране видать остались одни идиоты!
Ответить
12 час.
Ок
Олег красноусов
настало время этим прибалтам отдать долг России с процентами их купили вместе с территориями
Ответить
11 час.

Картина дня

наверх