Сумрачный европейский гений по прежнему ищет способ одолеть Россию экономически, потому как Россия, по их же собственным оценкам - экономический карлик.
Суперсанкция или Литва придумала, как Россию победить
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
aib183
ДЕБИЛЫ, что с них взять?
Ответить
13 час.
Аудрюс
Раньше в Литве жили вполне себе не глупые люди... Но в связи с тем, что Литву покинуло более 30% населения... В стране видать остались одни идиоты!
Ответить
12 час.
Ок
Олег красноусов
настало время этим прибалтам отдать долг России с процентами их купили вместе с территориями
Ответить
11 час.
Свежие комментарии