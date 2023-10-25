Автоэксперт Попов рассказал, как подготовить машину к зиме

В большинстве регионов России уже начинает холодать, и Тульская область – не исключение. Периодически синоптики объявляют о снегопадах, а это значит, что необходимо подготовить транспортное средство к зиме.
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