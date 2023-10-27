Каким видят новый миропорядок в США и России Валерий Панов Президент США Джо Байден, выступая на предвыборном приеме в Вашингтоне, заявил, что человечество нуждается в «новом мировом порядке».
«Дивный новый» мир
Комментарии
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людмила иванова
Сказать можно все что угодно, а вот сделать сложно. Надо работать, не хочется. Это касается России
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3 д.
Игорь Кузнецов
Я не понял именно по 6-му пункту: "различие потенциалов разных стран" и "ставить свои интересы и нужды в зависимость от кого бы то ни было, и прежде всего от более богатых и сильных". Как я понимаю Вы выступаете за то, чтобы не очень резко различались доходы, чтобы не было зависимости. Только переводите это во внутрироссйскую действительность. Проще - нужно чтобы децильный показатель (коэффициент) был как в СССР - не более 7? Сейчас у нас, как в США, в Германии и других развитых странах (КНР - 21) более 16. Однако более 30 - это для слаборазвитых стран. Вывод - нельзя судить о неравенстве (экономическом) граждан и неравенстве (неоколониализм) стран однозначно.
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3 д.
Игорь Кузнецов
Зачем так однозначно. Вы смотрели с кем общался Путин в Королёве? Да, есть много нерешёных проблем, надо их решать без либероидов во власти ("спасибо" СВО). Прежде всего - производительность труда, нужно поднимать, у нас в 5-6 раз ниже, чем в развитых странах. Автоматизация производств (в среднем) на порядок ниже...
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3 д.
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