«Дивный новый» мир

Игорь Кузнецов

Я не понял именно по 6-му пункту: "различие потенциалов разных стран" и "ставить свои интересы и нужды в зависимость от кого бы то ни было, и прежде всего от более богатых и сильных". Как я понимаю Вы выступаете за то, чтобы не очень резко различались доходы, чтобы не было зависимости. Только переводите это во внутрироссйскую действительность. Проще - нужно чтобы децильный показатель (коэффициент) был как в СССР - не более 7? Сейчас у нас, как в США, в Германии и других развитых странах (КНР - 21) более 16. Однако более 30 - это для слаборазвитых стран. Вывод - нельзя судить о неравенстве (экономическом) граждан и неравенстве (неоколониализм) стран однозначно.