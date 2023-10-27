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«Дивный новый» мир

«Дивный новый» мир

Каким видят новый миропорядок в США и России Валерий Панов    Президент США Джо Байден, выступая на предвыборном приеме в Вашингтоне, заявил, что человечество нуждается в «новом мировом порядке».

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Комментарии
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людмила иванова
Сказать можно все  что угодно, а вот  сделать сложно. Надо  работать, не  хочется. Это касается  России
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3 д.
Игорь Кузнецов
Я не понял именно по 6-му пункту: &quot;различие потенциалов разных стран&quot; и &quot;ставить свои интересы и нужды в зависимость от кого бы то ни было, и прежде всего от более богатых и сильных&quot;. Как я понимаю Вы выступаете за то, чтобы не очень резко различались доходы, чтобы не было зависимости. Только переводите это во внутрироссйскую действительность. Проще - нужно чтобы децильный показатель (коэффициент) был как в СССР - не более 7? Сейчас у нас, как в США, в Германии и других развитых странах (КНР - 21) более 16. Однако более 30 - это для слаборазвитых стран. Вывод - нельзя судить о неравенстве (экономическом) граждан и неравенстве (неоколониализм) стран однозначно.
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3 д.
Игорь Кузнецов
Зачем так однозначно. Вы смотрели с кем общался Путин в Королёве? Да, есть много нерешёных проблем, надо их решать без либероидов во власти (&quot;спасибо&quot; СВО). Прежде всего - производительность труда, нужно поднимать, у нас в 5-6 раз ниже, чем в развитых странах. Автоматизация производств (в среднем) на порядок ниже...
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3 д.

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