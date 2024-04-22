Новейший Hyundai Tucson в России продолжает дешеветь

Популярный у россиян кроссовер Hyundai Tucson четвертого поколения, который еще в конце прошлого года стоил 4,3 млн рублей, а в январе предлагался по цене не ниже 3,8 млн рублей, теперь отдают по цене от 3,55 млн рублей, о чем пишут «Автоновости дня».
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