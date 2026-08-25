Сергей Собянин рассказал о поставках московских лифтов в 30 регионов России

Сергей Собянин сообщил, что лифты московского производства поставляют в 30 регионов России. Речь идет о продукции Карачаровского механического завода, которая используется в жилых домах за пределами столицы.
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