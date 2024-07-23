В Алтайском крае экипаж Госавтоинспекции сопроводил до больницы мужчину, получившего серьезную травму

Экипаж ДПС в составе лейтенантов полиции Максима Чанова и Дениса Руйкиса нес накануне службу по охране общественного порядка и обеспечению безопасности дорожного движения на Змеиногорском тракте краевой столицы, когла на обочине остановилась машина, из которой вышла обеспокоенная женщина.