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Халилов рассказал, как выжить после крушения самолета в тропических болотах

Халилов рассказал, как выжить после крушения самолета в тропических болотах

После крушения самолета в тропических болотах, где обитают хищные животные, в том числе крокодилы и ядовитые змеи, важно правильно расставить приоритеты, которые могут изменяться в зависимости от ситуации.

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