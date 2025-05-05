Халилов рассказал, как выжить после крушения самолета в тропических болотах

После крушения самолета в тропических болотах, где обитают хищные животные, в том числе крокодилы и ядовитые змеи, важно правильно расставить приоритеты, которые могут изменяться в зависимости от ситуации.
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