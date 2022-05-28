70 партнеров и скидки до 20 процентов - проект "Забота" работает в Ноябрьске уже 6 лет

На протяжении шести лет в Ноябрьске работает региональный социальный проект "Забота". Он позволяет 13 категориям льготников приобрести товары и услуги со скидкой от 3 до 10 процентов, в некоторых случаях скидка достигает 20 процентов и больше.
На протяжении шести лет в Ноябрьске работает региональный социальный проект "Забота". Он позволяет 13 категориям льготников приобрести товары и услуги со скидкой от 3 до 10 процентов, в некоторых случаях скидка достигает 20 процентов и больше.
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