Ледяной дождь, бюджетный процесс и проблемы Гортранса. Итоги недели от РИА «Новый День»

Минувшая рабочая неделя принесла уральцам погодные аномалии. Коммунальщиков, как всегда, неожиданно застала зима, сотрудникам ГИБДД пришлось разбираться с проблемами на дорогах, а общественный транспорт Екатеринбурга все никак не может выйти из кадрового кризиса.