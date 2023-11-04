Ледяной дождь, бюджетный процесс и проблемы Гортранса. Итоги недели от РИА «Новый День»

Минувшая рабочая неделя принесла уральцам погодные аномалии. Коммунальщиков, как всегда, неожиданно застала зима, сотрудникам ГИБДД пришлось разбираться с проблемами на дорогах, а общественный транспорт Екатеринбурга все никак не может выйти из кадрового кризиса.
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