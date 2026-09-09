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Регионы России

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Школьник из Городца умер во время урока физкультуры

Школьник из Городца умер во время урока физкультуры

Министр образования региона Михаил Пучков сообщил, что причины произошедшего смерти пока не установлены — ведется всестороннее расследование.

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