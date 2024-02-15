Российская нейросеть GigaChat сдала экзамен на врача

Нейросетевая модель GigaChat стала одной из первых в мире, сдавшей экзамен высшего медицинского учреждения по направлению подготовки «Лечебное дело», необходимый для получения квалификации «врач-лечебник», сообщили в пресс-службе Сбера.
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