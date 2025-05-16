«Хватит жрать фигню всякую» – курьеры на весь мир сообщают, кто что заказывает

Взлетает на воздух вся счастливая городская жизнь! Урбанизм, цифровые сервисы, кадры из фильмов о городах будущего – можно начать забывать, ничего этого не будет! Оказывается, для всего, что изобрело позитивное человечество, можно найти и второе применение.