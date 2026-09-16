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Царьград

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Умер скульптор Шахикян, чьи работы хранит Третьяковка

Умер скульптор Шахикян, чьи работы хранит Третьяковка

Заслуженный художник Армении Эдуард Шахикян ушел из жизни в возрасте 75 лет. О кончине скульптора проинформировал Союз художников республики.

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