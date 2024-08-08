Крылья Советов" арендовали Игоря Дмитриева у "Спартака

Сегодня стало известно о двух новых приобретениях самарского футбольного клуба "Крылья Советов". Клуб арендовал у московского "Спартака" атакующего полузащитника Игоря Дмитриева, который будет выступать за самарскую команду до конца текущего сезона под 28-м номером.