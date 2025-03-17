Один человек пострадал в результате атаки ВСУ на объекты в Астраханской области

Один человек пострадал в результате массированной атаки беспилотно-летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на объекты в Астраханской области, в том числе по объектам топливно-энергетического комплекса (ТЭК).
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