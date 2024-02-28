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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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  • Tatyana Maranjyan
    Элеонора, вы как всегда точно все сказали, присоединяюсьМой муж
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    да проще все: забираем назад Аляску, и никакой зоны  в Беренговом море у США не будет!!!Договоропад: Росс...

Раскрыли «теневого союзника» Путина: всего 3 «волшебных» шага Байдена, и Европа – нищая

Раскрыли «теневого союзника» Путина: всего 3 «волшебных» шага Байдена, и Европа – нищая

Такое ощущение, что Макрону что-то подмешали в его утренний кофе с круассаном, и мусье в результате так «взбодрился», что сегодня утром вся планета наслаждалась, но не запахом напалма, а предвкушением альфа-излучения и прочих «излишеств нехороших».

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