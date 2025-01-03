Сейчас любой скажет, как президенты США и России будут договариваться и на чем сговорятся — но всё окажется не так Чем ближе 20 января — день вступления Дональда Трампа в должность президента США, тем больше разговоров и домыслов о том, как он будет разруливать украинскую проблему, которую многие считают главным конфликтом современности.
Трамп — Путину: «А не хотите просто купить Запорожье и Херсон?»
Комментарии
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Вадим Кузнецов
Покупать свою собственность как минимум странно. А вообще Россия уже покупала и Прибалтику, и Финляндию. Деньги за некачественный товар нам возвращать не собираются.
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4 час.
Александр Пятнистый
Поэтому хохляндия должна сгинуть, а западенцам, чтоб заткнулись, надо напоминать про реституцию, они быстро язык в жопу засовывают
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3 час.
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