Экс-сотрудник СБУ: рост уровня спецслужб и работа с населением предотвратили теракт в Ростове

Бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров заявил, что предотвращению теракта в Ростове-на-Дону способствовали два ключевых фактора: повышение уровня российских спецслужб за годы военных действий и профилактическая работа с населением.
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