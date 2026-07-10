Экс-сотрудник СБУ: рост уровня спецслужб и работа с населением предотвратили теракт в Ростове

Бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров заявил, что предотвращению теракта в Ростове-на-Дону способствовали два ключевых фактора: повышение уровня российских спецслужб за годы военных действий и профилактическая работа с населением.