В последние месяцы буквально на глазах в России обострилась проблема с мигрантами в связи с совершаемыми ими преступлениями.
Следственный комитет России фиксирует неуклонный рост преступлений мигрантов
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВС
Вениамин Солнцев
Красиво написано, хороший слог. "Следственный комитет России фиксирует неуклонный рост преступлений мигрантов". А что дальше? Где массовые депортации, где аресты виновных чиновников? Одно сотрясение воздуха!
Ответить
17 час.
лл
лина любимцева
Я заметила, что почти на всех фотографиях, публикуемых на данную тему про нарушения мигрантов, мигранты находятся в МАСКАХ!! Сейчас уже маски не носят. Скорее всего,это фотографии времен пандемии, когда работы ни у кого не было.. И у мигрантов тоже...
Ответить
17 час.
Дмитрий Бакланов
Так ведь цель массового вброса подобных статей - разжигание недовольства и вывод народа на баррикады. Росгвардия окружит, провокаторы произведут несколько выстрелов по обеим сторонам конфликта - и пошел замес на потребу западной публике.
Ответить
13 час.
Свежие комментарии