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Следственный комитет России фиксирует неуклонный рост преступлений мигрантов

Следственный комитет России фиксирует неуклонный рост преступлений мигрантов

В последние месяцы буквально на глазах в России обострилась проблема с мигрантами в связи с совершаемыми ими преступлениями.

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Комментарии
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ВС
Вениамин Солнцев
Красиво написано, хороший слог. &quot;Следственный комитет России фиксирует неуклонный рост преступлений мигрантов&quot;. А что дальше? Где массовые депортации, где аресты виновных чиновников? Одно сотрясение воздуха!
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17 час.
лл
лина любимцева
Я заметила, что почти на всех фотографиях, публикуемых на данную тему про нарушения мигрантов,  мигранты находятся в МАСКАХ!! Сейчас уже маски не  носят. Скорее всего,это фотографии времен пандемии, когда работы ни у кого не было.. И у мигрантов тоже...
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17 час.
Дмитрий Бакланов
Так ведь цель массового вброса подобных статей - разжигание недовольства и вывод народа на баррикады. Росгвардия окружит, провокаторы произведут несколько выстрелов по обеим сторонам конфликта - и пошел замес на потребу западной публике.
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13 час.

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