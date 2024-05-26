Следственный комитет России фиксирует неуклонный рост преступлений мигрантов

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лина любимцева

Я заметила, что почти на всех фотографиях, публикуемых на данную тему про нарушения мигрантов, мигранты находятся в МАСКАХ!! Сейчас уже маски не носят. Скорее всего,это фотографии времен пандемии, когда работы ни у кого не было.. И у мигрантов тоже...