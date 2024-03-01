Рогов заявил, что ВСУ несут огромные потери на территории Работино

Вооруженные силы Украины несут огромные потери в селе Работино и на подступах к нему. Такое заявление в беседе с РИА Новости сделал глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией», сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
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