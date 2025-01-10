Погрузитесь в волшебство зимнего леса «Двенадцать месяцев» в Цирке Никулина!

Цирк Никулина на Цветном приглашает на новогодний спектакль «Двенадцать месяцев»! До 19 января 2025 года всех гостей ждёт невероятное праздничное шоу, которое объединяет классические цирковые традиции и современные технологии.
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