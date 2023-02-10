Русский президент Владимир Путин назвал Россию лучшей страной в мире

Путин поправил Уразова, отметив, что лучше России в мире нет.В четверг, 9 февраля, в Кремле состоялось заседание наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».
Путин поправил Уразова, отметив, что лучше России в мире нет.В четверг, 9 февраля, в Кремле состоялось заседание наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».
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