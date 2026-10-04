В «Ахмате» оценили результативность Садулаева в матчах за сборную России

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о результативности полузащитника грозненцев Лечи Садулаева в матчах за национальную команду.
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