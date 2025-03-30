Странное советское кино: 7 фильмов, которые поражают

Советское кино оставило глубокий след в истории, а многие фильмы стали знаковыми для своего времени. Они не только передавали атмосферу эпохи, но и оказывали значительное влияние на культуру, формируя целые поколения зрителей.
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