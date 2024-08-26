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МО: жителей Подмосковья призвали присоединиться к 1-й танковой армии в зоне СВО

МО: жителей Подмосковья призвали присоединиться к 1-й танковой армии в зоне СВО

Минобороны объявило набор на контрактную службу в 1-ю танковую армию в зону спецоперации. При заключении контракта жители Подмосковья получат единоразовые денежные выплаты, ежемесячное довольствие, льготы для себя и своей семьи, но бойцами смогут стать только совершеннолетние мужчины, которые пройдут медкомиссию.

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