МО: жителей Подмосковья призвали присоединиться к 1-й танковой армии в зоне СВО

Минобороны объявило набор на контрактную службу в 1-ю танковую армию в зону спецоперации. При заключении контракта жители Подмосковья получат единоразовые денежные выплаты, ежемесячное довольствие, льготы для себя и своей семьи, но бойцами смогут стать только совершеннолетние мужчины, которые пройдут медкомиссию.