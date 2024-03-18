Женщина взорвала петарду на избирательном участке в ДК Солдатова в Перми

Пожилая женщина взорвала петарду на избирательном участке в Перми. Ей оторвало руку.На избирательном участке в дворце культуры Солдатова на Комсомольском проспекте в последний день голосования, в воскресенье произошёл взрыв.
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