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Женщина взорвала петарду на избирательном участке в ДК Солдатова в Перми

Женщина взорвала петарду на избирательном участке в ДК Солдатова в Перми

Пожилая женщина взорвала петарду на избирательном участке в Перми. Ей оторвало руку.На избирательном участке в дворце культуры Солдатова на Комсомольском проспекте в последний день голосования, в воскресенье произошёл взрыв.

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