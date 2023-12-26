Со старшенькой Аней: Заворотнюк запечатлели в объятиях наследницы с букетом цветов

В СМИ часто упоминается семья Анастасии Заворотнюк. По большей части пресса в материалах уделяет внимание именно актрисе, рассказывая о её заслугах в актёрском мастерстве или о том, как обстоит ситуация со здоровьем девушки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии