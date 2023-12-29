«Ростех-сертификат» подтвердил высокое качество продукции 350 предприятиям

Центр сертификации «Ростех-сертификат», входящий в компанию «РТ-Техприемка», в 2023 году провел аудит в более чем 350 промышленных предприятиях и подтвердил соответствие их системы менеджмента национальным стандартам.
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