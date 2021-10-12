Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей Сафронов
    Согласен с автором, что "мы живём в самой прекрасной стране", в которой есть государственная компания гаспром, обеспе...Какой прок для гр...
  • галина
    Уже и так все продали иностранцам. Видимо не все.Мишустин: Россия ...
  • Сергей Ануфриев
    Как откладывать??? если Слесар-сантехник у нас в ФБКУ получает от 15000 до 17300 в месяц, Уважаемый ЭКСПЕРТРоссиянам раскрыл...

Какой прок для граждан России от того, что "Газпром" ежегодно зарабатывает миллиарды долларов? Где "моя доля", господин Миллер?

Какой прок для граждан России от того, что "Газпром" ежегодно зарабатывает миллиарды долларов? Где "моя доля", господин Миллер?

Все мы помним слова из одной юмористической телепередачи: "Мы живём в самой прекрасной стране на свете, а все остальные страны нам завидуют"… Понятно, что это сарказм, но есть ли в этих крылатых словах хоть песчинка правды? Цены на спотовом газовом рынке Европы поднимались почти до 2000 долларов за 1000 кубометров.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх