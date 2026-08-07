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Утренний юмор: мемы про всё на свете

Утренний юмор: мемы про всё на свете

Свежая порция интернет-юмора уже на столе. Сегодня в выпуске: американский экс-президент, дающий старт чему угодно, загадочные символы на футболках, которые ставят в тупик, и, конечно, вездесущие насекомые, чьи укусы не дают покоя.

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