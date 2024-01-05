ВС РФ нанесли 41 групповой удар по военным объектам Украины

В период с 30 декабря 2023-го года по 5 января текущего года Вооруженными Силами РФ нанесен 41 групповой и один массированный удары высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по центрам принятия решений, объектам военно-промышленного комплекса Украины, военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам и топливным базам.