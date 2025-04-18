Великобритания и США обсуждают снижение тарифов на сталь и автомобили

Великобритания предлагает США проект соглашения о снижении тарифов на сталь и автомобили. Министр финансов Рэйчел Ривз планирует обсудить вопросы экспорта с представителем Скоттом Бессентом, чтобы улучшить условия для британского рынка.
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