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Царьград

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Великобритания и США обсуждают снижение тарифов на сталь и автомобили

Великобритания и США обсуждают снижение тарифов на сталь и автомобили

Великобритания предлагает США проект соглашения о снижении тарифов на сталь и автомобили. Министр финансов Рэйчел Ривз планирует обсудить вопросы экспорта с представителем Скоттом Бессентом, чтобы улучшить условия для британского рынка.

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