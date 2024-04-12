Наше Ховрино
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Наше Ховрино

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  • Михаил Шаповалов
    На подобные опросы лучше не отвечать. Цель одна - пристроить ваши труды с наибольшей выгодой для себя. Помните, был о...Как вы поступаете...
  • Ивановна
    Поздравляю и желаю удачи в дальнейшемКулинары из Ховри...
  • Николаевна
    Поздравляю!Кулинары из Ховри...

На выходных часть автобусных маршрутов в Ховрине будут бесплатными

13-14 апреля в связи с тем, что с 10:00 до 12:30 не будет движения поездов D3 на участке между станциями Зеленоград-Крюково и Ленинградским вокзалом, будут запущены более 40 автобусов с интервалом от 7 минут, они будут работать с 10 до 13 часов.

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