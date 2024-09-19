В США сообщили о подготовленном плане эвакуации американцев из Ливана на случай войны

У США имеется подготовленный план эвакуации американцев из Ливана в случае начала полномасштабного вооруженного конфликта между Израилем и шиитским движением «Хезболла», пишет издание The Wall Street Journal (WSJ).
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