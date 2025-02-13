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Нарышкин: разговор Путина и Трампа создал условия для работы на уровне спецслужб

Нарышкин: разговор Путина и Трампа создал условия для работы на уровне спецслужб

Global Look Press/Kremlin Pool Состоявшийся разговор между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом создал условия для продолжения работы на уровне, в том числе глав спецслужб, сообщил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

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