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Какой сегодня праздник: 23 апреля – Всемирный день книги и авторского права

Какой сегодня праздник: 23 апреля – Всемирный день книги и авторского права

Дата 23 апреля – символическая для мировой литературы – стала поводом для учреждения Всемирного дня книги и авторского права (World Book and Copyright Day), который призван укрепить любовь к книгам и чтению.

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