Какой сегодня праздник: 23 апреля – Всемирный день книги и авторского права

Дата 23 апреля – символическая для мировой литературы – стала поводом для учреждения Всемирного дня книги и авторского права (World Book and Copyright Day), который призван укрепить любовь к книгам и чтению.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии